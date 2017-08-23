Por qué comprar vino con tapón de corcho ayuda a la naturaleza

Dicen los expertos que un vino que se precie tiene que llevar un buen tapón… Si hasta ahora el corcho era el material típico que se encontraba en las botellas de las grandes bodegas, de un tiempo a esta parte ciertos sectores del mercado están intentando que otros materiales sintéticos desplacen al corcho. Se trata de productos nuevos como son tapones de plástico, metálicos, de chapa, silicona… que están adquiriendo una cuota de mercado como tapamiento de los vinos. Estos tapones tienen problemas, además de que son menos respetuosos ambientalmente en su producción ya que requieren de procesos industriales. La importancia del uso del tapón de corcho reside e

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión