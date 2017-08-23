Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de junio y julio.
España-23/08/2017
Además de las acciones judiciales que sigue interponiendo en representación de sus socios, durante los meses de junio y julio FACUA-Consumidores en Acción ha continuado reclamando a las administraciones que actúen contra los bancos por poner trabas a los usuarios para reclamar la cláusula suelo.
En concreto, la asociación ha denunciado ante el Banco de España y ante el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad a Banco Sabadell, Unicaja Banco, Banco Popular, España Duero y Caja Rural de Navarra, entidades algunas de ellas que ya habían sido denunciadas
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