Institucional

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de junio y julio.

España-23/08/2017

Además de las acciones judiciales que sigue interponiendo en representación de sus socios, durante los meses de junio y julio FACUA-Consumidores en Acción ha continuado reclamando a las administraciones que actúen contra los bancos por poner trabas a los usuarios para reclamar la cláusula suelo.

En concreto, la asociación ha denunciado ante el Banco de España y ante el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad a Banco Sabadell, Unicaja Banco, Banco Popular, España Duero y Caja Rural de Navarra, entidades algunas de ellas que ya habían sido denunciadas

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