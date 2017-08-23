Una mirada desde España sobre el movimiento de consumidores latinoamericano y caribeño

El movimiento de consumidores latinoamericano y caribeño presenta una gran variedad de formas organizativas, entre las que se encuentran tipologías que pueden ser consideradas como características de la región y que funcionan como comités, foros, fundaciones, observatorios, etc., junto con otras que pueden tener características organizativas más parecidas a las existentes en España y Europa. Aunque como rasgo común de la mayoría de ellas, con sólo algunas excepciones, nos encontramos con organizaciones que fundamentalmente funcionan en base a un grupo dirigente de activistas y de profesionales, que no promocionan el asociacionismo o la afiliación de los consumidores y usuarios de sus respectivos p

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