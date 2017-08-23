Quique Peinado: «Yo creo que un cómico tiene permiso para hacer humor de todo»

Enrique Peinado Moro, más conocido como Quique Peinado (Madrid, 1979), empezó su carrera como periodista deportivo tras, según ha contado en alguna ocasión, no tener suficientes habilidades para ser jugador profesional de baloncesto. En la actualidad, sin embargo, se le conoce por ser guionista y colaborador de Zapeando (La Sexta), colaborador en la tertulia de cómicos de A vivir que son dos días (Cadena Ser), co-presentador en el programa de televisión Radio Gaga (Cero), colaborador en el programa de cine Pool Fiction (Cero), columnista en El Mundo (en su suplemento Papel), y en todos ellos combina su trabajo como periodista con el de cómico, que le ha dado a co

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