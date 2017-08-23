La miel del ‘todo a cien’ que amarga a la ecología

«Si saco una cuchara de miel de este panal y te la doy a probar ¿tú que sientes?». La pregunta la hace Fernando Morales a los visitantes que acuden a su Aula de la miel en la cordobesa localidad de Hornachuelos.«No es sólo dulzor -aclara este apicultor de Sierra Morena-, tenéis que sentir que estáis debutando todo el entorno que nos rodea». A través del gusto Fernando les explica a sus visitantes que cuando adquieren miel de un apicultor local están apoyando de manera activa la polinización de los entornos naturales donde se encuentran las colmenas. Tan claro lo tiene que en sus etiquetas incluye dibujos de linces y lobos ibéricos y águilas impe

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