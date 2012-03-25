FACUA informa
Boletín semanal número 178
25/03/2012
Paco Sánchez Legrán, reelegido presidente de FACUA en su 2º Congreso nacional
La movilización de los consumidores para la lucha contra los abusos, uno de los grandes retos de FACUA en su 2º Congreso
FACUA Huelva se re�úne con el presidente de la Diputación Provincial
Ryanair oferta vuelos a 10,99 euros que llegan a costar hasta cuatro veces más
FACUA recuerda a Mato que la letra pequeña está ya regulada y le insta a que haga cumplir la ley
FACUA Cádiz ha celebrado su XXX Asamblea General de socios
FACUA Huelva se suma a la Huelga General
FACUA advierte a quienes estén valorando la compra del nuevo iPad que tengan en cuenta el recalentamiento que sufre
Los consumidores eligen por tercera vez a Movistar como La Peor Empresa del Año
¿Movistar o Vodafone? Hoy conoceremos a La Peor Empresa del Año
Organizaciones sociales andaluzas hacen pública una declaración en contra de los recortes en derechos sociales y la reforma laboral
Hoy, Ryanair pedirá en los tribunales que las denuncias de FACUA contra sus fraudes millonarios sean silenciadas
Los consumidores deciden que el reparto de bonus a directivos de bancos rescatados es La Peor Práctica Empresarial del Año
La Asociación de Bipolares catalana se inscribe como socio colectivo de FACUA Catalunya
FACUA se suma a la celebración del bicentenario de 'La Pepa', el germen del constitucionalismo
FACUA Sevilla denuncia a Capitol por reservarse irregularmente el derecho de admisión
FACUA Huelva en la televisión local
FACUA alerta que Vodafone impone compromisos de permanencia ilegales de 20 años a comunidades de propietarios
FACUA Huelva suscribe un convenio con el Ayuntamiento de Campofrío
FACUA Huelva desarrolla una mesa informativa sobre los derechos de los consumidores
Ecuador estudia llevar ante las instituciones internacionales de derechos humanos la normativa hipotecaria española
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