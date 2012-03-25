FACUA informa

Boletín semanal número 178
25/03/2012

Paco Sánchez Legrán, reelegido presidente de FACUA en su 2º Congreso nacional

La movilización de los consumidores para la lucha contra los abusos, uno de los grandes retos de FACUA en su 2º Congreso

FACUA Huelva se reúne con el presidente de la Diputación Provincial

Ryanair oferta vuelos a 10,99 euros que llegan a costar hasta cuatro veces más

FACUA recuerda a Mato que la letra pequeña está ya regulada y le insta a que haga cumplir la ley

FACUA Cádiz ha celebrado su XXX Asamblea General de socios

FACUA Huelva se suma a la Huelga General

FACUA advierte a quienes estén valorando la compra del nuevo iPad que tengan en cuenta el recalentamiento que sufre

Los consumidores eligen por tercera vez a Movistar como La Peor Empresa del Año

¿Movistar o Vodafone? Hoy conoceremos a La Peor Empresa del Año

Organizaciones sociales andaluzas hacen pública una declaración en contra de los recortes en derechos sociales y la reforma laboral

Hoy, Ryanair pedirá en los tribunales que las denuncias de FACUA contra sus fraudes millonarios sean silenciadas

Los consumidores deciden que el reparto de bonus a directivos de bancos rescatados es La Peor Práctica Empresarial del Año

La Asociación de Bipolares catalana se inscribe como socio colectivo de FACUA Catalunya

FACUA se suma a la celebración del bicentenario de 'La Pepa', el germen del constitucionalismo

FACUA Sevilla denuncia a Capitol por reservarse irregularmente el derecho de admisión

FACUA Huelva en la televisión local

FACUA alerta que Vodafone impone compromisos de permanencia ilegales de 20 años a comunidades de propietarios

FACUA Huelva suscribe un convenio con el Ayuntamiento de Campofrío

FACUA Huelva desarrolla una mesa informativa sobre los derechos de los consumidores

Ecuador estudia llevar ante las instituciones internacionales de derechos humanos la normativa hipotecaria española

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