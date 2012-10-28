FACUA informa
Boletín semanal número 209
28/10/2012
FACUA denuncia la publicidad de Amena.com por ofertar tarifas "sin límites" que en realidad sí los tienen
FACUA Córdoba presenta la quinta edición de su Concurso Provincial de Fotografía
FACUA recomienda reclamar ante el cese temporal de vuelos regulares de la aerolínea canaria Islas Airways
FACUA espera una multa contundente contra Microsoft por no facilitar la elección de navegador en Windows
FACUA critica que Agricultura no dé participación a los consumidores en la regulación del ibérico
FACUA advierte a Tuenti Móvil que vulnera la ley al negar a sus clientes un teléfono de reclamaciones
FACUA Sevilla exige a Emvisesa que convoque al Consejo de Administración para analizar la situación de más de cien vecinos de San Jerónimo
FACUA se suma al 14N y llama a participar en la huelga como trabajadores y consumidores
Diferencias de hasta el 146% en el precio de la ITV de un turismo según la comunidad autónoma
La ONU pone a España como ejemplo negativo en políticas de acceso a la vivienda
Vodafone amenaza con penalizaciones ilegales de hasta 726 euros por la baja de su 'todo en uno'
FACUA Cádiz denuncia la realización de una campaña publicitaria en colegios por una empresa que gestiona comedores
FACUA Jaén reivindica el futuro industrial de Linares
FACUA lamenta que la falta de regulación en carburantes propicie márgenes disparatados para las petroleras
FACUA denuncia a Telefónica por aplicar una penalización abusiva en Movistar Fusión
FACUA Sevilla rechaza la liberalización horaria propuesta por el Consejo Municipal de Comercio
Más de 100 artistas y periodistas se han unido ya a FACUA en las campañas de la 'Lucha contra los abusos'
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