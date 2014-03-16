FACUA informa
Boletín semanal número 281
16/03/2014
Elige a La Peor Empresa del Año: las nominadas son Endesa, Iberdrola, Movistar,Vodafone y Bankia
FACUA Córdoba entrega los premios del VI Concurso Provincial de Fotografía
FACUA Huelva imparte una charla para concienciar a los adolescentes en un consumo responsable
FACUA sale a la calle para celebrar el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores #reyesdelfraude
FACUA Córdoba denuncia el cierre de una de las clínicas Vitaldent en la ciudad
FACUA pide a la AEPD que investigue el alcance del fallo de seguridad de Twitter
FACUA Andalucía desarrolla una campaña para informar a los usuarios sobre las comisiones bancarias
FACUA Granada reclama a Endesa mejoras en el suministro eléctrico de la provincia
FACUA Huelva exige mejoras en las infraestructuras ferroviarias de la provincia
FACUA Huelva desarrolla 29 jornadas formativas sobre comercio electrónico en la provincia
FACUA Cádiz y la Federación de Empresarios del Metal de la provincia, Femca, suscriben un acuerdo
FACUA Andalucía desarrolla una campaña informativa sobre contratos de permanencia en telecomunicaciones
FACUA Málaga, galardonada con la medalla del Ateneo de la ciudad
El portavoz de FACUA se querellará contra Luis Pineda, de Ausbanc, tras llamarle "mafioso" con "sicarios"
FACUA Andalucía realiza un estudio sobre las tarifas eléctricas
FACUA Cataluña inicia un ciclo de sesiones informativas sobre las revisiones de las calderas de gas
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