FACUA informa

Boletín semanal número 281
16/03/2014

Elige a La Peor Empresa del Año: las nominadas son Endesa, Iberdrola, Movistar,Vodafone y Bankia

FACUA Córdoba entrega los premios del VI Concurso Provincial de Fotografía

FACUA Huelva imparte una charla para concienciar a los adolescentes en un consumo responsable

FACUA sale a la calle para celebrar el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores #reyesdelfraude

FACUA Córdoba denuncia el cierre de una de las clínicas Vitaldent en la ciudad

FACUA pide a la AEPD que investigue el alcance del fallo de seguridad de Twitter

FACUA Andalucía desarrolla una campaña para informar a los usuarios sobre las comisiones bancarias

FACUA Granada reclama a Endesa mejoras en el suministro eléctrico de la provincia

FACUA Huelva exige mejoras en las infraestructuras ferroviarias de la provincia

FACUA Huelva desarrolla 29 jornadas formativas sobre comercio electrónico en la provincia

FACUA Cádiz y la Federación de Empresarios del Metal de la provincia, Femca, suscriben un acuerdo

FACUA Andalucía desarrolla una campaña informativa sobre contratos de permanencia en telecomunicaciones

FACUA Málaga, galardonada con la medalla del Ateneo de la ciudad

El portavoz de FACUA se querellará contra Luis Pineda, de Ausbanc, tras llamarle "mafioso" con "sicarios"

FACUA Andalucía realiza un estudio sobre las tarifas eléctricas

FACUA Cataluña inicia un ciclo de sesiones informativas sobre las revisiones de las calderas de gas

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