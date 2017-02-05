FACUA informa
Boletín semanal número 432
05/02/2017
Las autoridades de consumo no sancionaron el cobro de identificación de llamadas declarado nulo por el TS
La Junta reduce a 13 millones sus multas a la banca por defraudar miles de millones con la cláusula suelo
FACUA Andalucía edita un cómic para fomentar el consumo sostenible en alumnos de 500 colegios públicos
Ryanair compensa con 800 euros a dos socios de FACUA tras un retraso de más de siete horas en su vuelo
FACUA te ayuda a reclamar por la cláusula suelo y los gastos de formalización de las #hipotecastrampa
Los problemas de la sanidad andaluza no se solucionan con dimisiones, valora la marea blanca de Sevilla
Francia revela que una veintena de agencias y compañías aéreas inflan los precios de venta 'online'
FACUA Andalucía considera que las dimisiones en Salud no solucionan las graves carencias en el sistema
Volkswagen desbancó a las telecos y la banca en el ranking de las denuncias en FACUA durante 2016
FACUA Sevilla presenta sus alegaciones al nuevo Consejo Económico y Social de la Diputación
La factura de la luz de enero bate todos los récords: un 29,4% más cara que hace un año
FACUA reclama a Alsa la reapertura de las taquillas de la estación de Irún
El real decreto-ley pactado por PP, PSOE y Cs no aporta ninguna medida que frene la pobreza energética
Endesa devuelve 281 euros a un socio de FACUA Málaga al que acusó de haber manipulado su contador
Bankia habilitará el 3 de febrero el procedimiento para reclamar el dinero de la cláusula suelo
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