FACUA informa
Boletín semanal número 438
19/03/2017
FACUA denuncia a ocho compañías energéticas por saltarse la ley con líneas de atención al cliente de pago
FACUA logra que Generali pague 5.500 euros por daños causados por el temporal en una casa de Algeciras
FACUA denuncia a dos cines de Castellón y Navarra por no permitir comida y bebida del exterior
Organizaciones sociales critican que el 'Impuesto al Sol' se mantenga por la actuación de Ciudadanos
Ya puedes elegir a la #PeorEmpresa2016: las nominadas son BBVA, El Corte Inglés, Movistar y Volkswagen
FACUA sale a la calle en 19 ciudades en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
FACUA Cádiz pone en marcha en toda la provincia talleres informativos para afectados por cláusula suelo
Cuatro campañas compiten por ser elegidas #ElAnuncioMásMachista del Año
FACUA Córdoba entrega los premios de su 9º Concurso Provincial de Fotografía
Los consumidores andaluces denuncian abusos de la banca y reclaman una eficaz protección a los usuarios
FACUA alerta de una campaña masiva de malware a través de e-mails que usan falsas facturas como gancho
La Junta de Andalucía cede y renuncia al aparcamiento de pago en el hospital Reina Sofía de Córdoba
#Stop902: FACUA lanza una campaña para acabar con los teléfonos de atención al cliente de alto coste
FACUA reclama contundencia contra Volkswagen tras declararse culpable del fraude de las emisiones en EEUU
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Skoda Superb por un problema en los cinturones de seguridad
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio