FACUA informa

Boletín semanal número 438
19/03/2017

FACUA denuncia a ocho compañías energéticas por saltarse la ley con líneas de atención al cliente de pago

FACUA logra que Generali pague 5.500 euros por daños causados por el temporal en una casa de Algeciras

FACUA denuncia a dos cines de Castellón y Navarra por no permitir comida y bebida del exterior

Organizaciones sociales critican que el 'Impuesto al Sol' se mantenga por la actuación de Ciudadanos

Ya puedes elegir a la #PeorEmpresa2016: las nominadas son BBVA, El Corte Inglés, Movistar y Volkswagen

FACUA sale a la calle en 19 ciudades en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

FACUA Cádiz pone en marcha en toda la provincia talleres informativos para afectados por cláusula suelo

Cuatro campañas compiten por ser elegidas #ElAnuncioMásMachista del Año

FACUA Córdoba entrega los premios de su 9º Concurso Provincial de Fotografía

Los consumidores andaluces denuncian abusos de la banca y reclaman una eficaz protección a los usuarios

FACUA alerta de una campaña masiva de malware a través de e-mails que usan falsas facturas como gancho

La Junta de Andalucía cede y renuncia al aparcamiento de pago en el hospital Reina Sofía de Córdoba

#Stop902: FACUA lanza una campaña para acabar con los teléfonos de atención al cliente de alto coste

FACUA reclama contundencia contra Volkswagen tras declararse culpable del fraude de las emisiones en EEUU

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Skoda Superb por un problema en los cinturones de seguridad

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