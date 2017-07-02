FACUA informa
Boletín semanal número 453
02/07/2017
La plataforma del parking Reina Sofía de Córdoba presenta sus reivindicaciones al estudio de movilidad
FACUA denuncia hasta 31 respuestas trampa de la banca para no devolver el dinero de la cláusula suelo
La luz sube de nuevo en junio: el recibo del usuario medio será un 9,1% más caro que hace doce meses
Aecosan retira de su web una alerta por la presencia de sulfitos en un lote de conservas de Bonduelle
Se corta al estallarle una puerta de cristal y le cargan 350 euros por ella: Hostal Sanmar de Figueres
Canal Sur permite a 3 exdirectivos lucrarse con centros de adelgazamiento que usan la marca 'La Báscula'
La Comisión Promotora de la ILP Renta Básica solicita a la Junta la apertura de una mesa negociadora
FACUA critica el colapso para renovar DNI o pasaporte y reclama a Interior más personal en las oficinas
FACUA Euskadi considera ridícula la multa de 100.000 euros por la primera subida de Movistar Fusión
FACUA Jaén publica su 'Memoria 2016'
Aumentan los desahucios: 189 cada día en España en el primer trimestre del año
FACUA celebra que Renfe sustituya sus líneas 902 de atención al cliente y empiece a cumplir la ley
FACUA advierte de la llamada a revisión de varios modelos Mazda por un fallo en el portón trasero
FACUA denuncia a Airbnb por no verificar la propiedad de las viviendas que ofrece y permitir el fraude
Más de 300 organizaciones firman una carta instando a los grupos parlamentarios a no ratificar el CETA
EDP Energía devuelve 584 euros a un socio de FACUA tras cobrarle ocho años un servicio que no contrató
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