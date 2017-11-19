FACUA informa
Boletín semanal número 473
19/11/2017
FACUA pide explicaciones al presidente de RTVE al no emitir películas históricas que costaron 18 millones
FACUA pide al Principado que no ignore a los ciudadanos y actúe contra la contaminación crónica de Gijón
De la camiseta al coche fantasma: FACUA pide al Córdoba CF que informe del resultado de su nuevo concurso
FACUA participa en una jornada de la CNMC sobre el uso de líneas 902 y los cambios de compañía
Real Madrid, Barça, Atlético... FACUA denuncia a diez clubes de fútbol de Primera por sus teléfonos 902
Shakira anula sus conciertos por problemas vocales: los fans con entradas pueden reclamar dinero y gastos
FACUA Granada reclama que la racionalización de los autobuses de la capital no perjudique a los usuarios
FACUA suscribe la Declaración de Cádiz sobre el derecho humano y la gestión pública del agua
La carrera mínima nocturna de los taxis de Albacete ha subido este año un 4,3%
Marea Blanca en Sevilla reclama partidas presupuestarias para reabrir en 2018 el Hospital Militar
FACUA Córdoba pone a la disposición de los usuarios 12 podcasts con información útil sobre banca
FACUA ve extremadamente grave que Catalá ocultase que el fallo LexNet propició más de 400 descargas
FACUA valora en la Asamblea de Extremadura la propuesta de modificación del Estatuto de los Consumidores
Condenada una empresa de pinturas que quiso cobrar por resolver sus propios desperfectos
La Junta de Extremadura mantiene abiertas líneas 901 y 902 incumpliendo un acuerdo unánime de la Asamblea
FACUA Andalucía lanza la campaña #sostenibleconsumo para fomentar el respeto al entorno con seis vídeos
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