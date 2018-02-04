FACUA informa
Boletín semanal número 484
04/02/2018
FACUA critica que la consejera de Salud dé largas en lugar de actuar ante las irregularidades de UCA-UCE
Decathlon alerta de un fallo de seguridad en un saco de dormir para niños
Marea Blanca en Sevilla critica el control de bajas médicas de la Junta por darle primacía a las mutuas
FACUA exige transparencia a la Junta sobre los socios declarados por UCA-UCE para recibir dinero público
FACUA alerta de que 2 modelos de los televisores Sony Bravia no se encienden por un fallo de fabricación
FACUA Sevilla reclama a Correos que amplíe el horario de la oficina de Parque Alcosa también a las tardes
La Junta paga miles de euros a directivos de UCA-UCE, insolvente y condenada por impagos a trabajadores
FACUA reclama cambios legales para sancionar con dureza a las plataformas online de reventa de entradas
El precio del kWh de electricidad subió un 15,9% en 2017, según el análisis de FACUA
FACUA Madrid reclama a ADIF que resuelva las continuas averías en las escaleras mecánicas de Cercanías
UCA-UCE entregó un premio a Altadis después de que la tabaquera pagase en secreto a su sociedad EdiUCA SL
FACUA Andalucía e Izquierda Unida se reúnen para evaluar la ineficaz política de protección al consumidor
FACUA Galicia participa en el Consello Galego de Consumidores y Usuarios
Más irregularidades en UCA-UCE: capta socios ofertando una revista que no publica desde hace dos años
FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento se haya dejado engañar por la organizadora del Mercado Medieval
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