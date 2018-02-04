FACUA informa

Boletín semanal número 484
04/02/2018

FACUA critica que la consejera de Salud dé largas en lugar de actuar ante las irregularidades de UCA-UCE

Decathlon alerta de un fallo de seguridad en un saco de dormir para niños

Marea Blanca en Sevilla critica el control de bajas médicas de la Junta por darle primacía a las mutuas

FACUA exige transparencia a la Junta sobre los socios declarados por UCA-UCE para recibir dinero público

FACUA alerta de que 2 modelos de los televisores Sony Bravia no se encienden por un fallo de fabricación

FACUA Sevilla reclama a Correos que amplíe el horario de la oficina de Parque Alcosa también a las tardes

La Junta paga miles de euros a directivos de UCA-UCE, insolvente y condenada por impagos a trabajadores

FACUA reclama cambios legales para sancionar con dureza a las plataformas online de reventa de entradas

El precio del kWh de electricidad subió un 15,9% en 2017, según el análisis de FACUA

FACUA Madrid reclama a ADIF que resuelva las continuas averías en las escaleras mecánicas de Cercanías

UCA-UCE entregó un premio a Altadis después de que la tabaquera pagase en secreto a su sociedad EdiUCA SL

FACUA Andalucía e Izquierda Unida se reúnen para evaluar la ineficaz política de protección al consumidor

FACUA Galicia participa en el Consello Galego de Consumidores y Usuarios

Más irregularidades en UCA-UCE: capta socios ofertando una revista que no publica desde hace dos años

FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento se haya dejado engañar por la organizadora del Mercado Medieval

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