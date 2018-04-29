FACUA informa
Boletín semanal número 496
29/04/2018
Así se 'defiende' el gimnasio de la publicidad machista: "paga igual una gorda que una que esté buena"
Una socia de FACUA recibe 9.000 euros de indemnización por un accidente sufrido en el AVE Madrid-Málaga
FACUA Andalucía celebra su XXVIII Asamblea General
FACUA muestra su repulsa contra la sentencia de 'La Manada' y apoya las movilizaciones en toda España
La plataforma Aparcamientos Hospital Reina Sofía muestra su firmeza y exige un aparcamiento público y gratuito
FACUA Sevilla denuncia al gimnasio Hammer Fitness por un anuncio que usa como reclamo una mujer en ropa interior
FACUA denuncia la publicidad sexista de una piscina que oferta un bono a "señoritas de 18 a 28 años" en Linares
FACUA Madrid celebra su Asamblea General de Socios
CCOO se reúne con FACUA Andalucía y le presenta su campaña ‘Precaripedia’
Yahoo, multada con 28,6 millones de euros por la SEC por el escándalo del robo de datos de 1.500 millones de usuarios
La CNMV alerta de dos nuevos 'chiringuitos' vinculados con una estafa financiera
Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la fiesta multitudinaria Córdoba Colors Fest no se celebrará el sábado
FACUA Comunidad Valenciana celebra su Asamblea General de Socios
FACUA considera aberrante que las mujeres que aborten antes de la semana 12 en Murcia tengan que abonar su anestesia
FACUA Granada exige seriedad en la aprobación del nuevo Plan de transporte urbano de la ciudad
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