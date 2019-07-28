FACUA informa
Boletín semanal número 561
28/07/2019
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Un fallo de seguridad en bombas de insulina Medtronic permite a terceros controlar el dispositivo
Tras la denuncia de FACUA contra Uber, Protección de Datos ve indicios de infracción del RGPD
Multada Biomedical Supply con 12 millones por contrabando de 'kits' de fertilidad por el aeropuerto
FACUA denuncia a otros 7 festivales de música por impedir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA reclama a Salud de Aragón que garantice que el agua del grifo es apta para el consumo
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Sanidad ordena retirar del mercado un lote del fármaco para la hipertensión Enalapril Mabo
Iboga Summer Festival, denunciado por FACUA por prohibir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA advierte de que las aerolíneas deben abonar hasta 1.353 euros a los usuarios si pierden su maleta
FACUA insta a Fomento a mejorar el estado del firme de la carretera N-634 a su paso por Nava (Asturias)
FACUA denuncia a Vueling por la denigración machista a una mujer a la que negó el embarque por su escote
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FACUA Jaén logra que anulen a un usuario una financiación de 2.200 euros de un colchón que quiso devolver
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