FACUA informa
Boletín semanal número 566
01/09/2019
Magrudis asegura que tiene "unos 20 trabajadores" pero en sus últimas cuentas anuales sólo constan cinco
Magrudis empezó clandestinamente dos años antes de tener Registro Sanitario, durante la alcaldía de Zoido
El Ayuntamiento de Sevilla precinta Magrudis tres días después de la petición de FACUA al alcalde
FACUA considera un absoluto caos el descontrol de Junta y Ayuntamiento sobre la actividad de Magrudis
FACUA Cádiz alerta del cierre sin previo aviso de la tienda de artículos para niños Pekebebe
Magrudis ocultó también una carta de precios con más de 50 referencias de productos
"Reclamamos colaboración leal entre administraciones en lugar de ataques partidistas. Hay vidas en juego"
La Junta conocía la existencia de los chorizos de Magrudis desde al menos el 20 de agosto
FACUA denuncia en un vídeo 10 mentiras de la Junta sobre la alerta alimentaria #MentirasListeria
El presidente y la ministra de Sanidad se reúnen con asociaciones de consumidores y olvidan a FACUA
El "gerente" de Magrudis afirma que todavía sigue retirando productos del mercado
¿Eres un afectado por la Listeria en productos de Magrudis? Únete a FACUA para reclamar indemnizaciones
Festival Gigante: nueva denuncia a un festival por prohibir el acceso con comida y bebida del exterior
Tras las críticas de FACUA, Sanidad muestra la carne mechada fabricada por Magrudis para Martínez León
Alerta por listeriosis: FACUA pide reuniones al presidente Sánchez y a los líderes de la oposición
Las administraciones siguen sin mostrar imágenes de la carne mechada de Comercial Martínez León
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