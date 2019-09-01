FACUA informa

Boletín semanal número 566
01/09/2019

Magrudis asegura que tiene "unos 20 trabajadores" pero en sus últimas cuentas anuales sólo constan cinco

Magrudis empezó clandestinamente dos años antes de tener Registro Sanitario, durante la alcaldía de Zoido

El Ayuntamiento de Sevilla precinta Magrudis tres días después de la petición de FACUA al alcalde

FACUA considera un absoluto caos el descontrol de Junta y Ayuntamiento sobre la actividad de Magrudis

FACUA Cádiz alerta del cierre sin previo aviso de la tienda de artículos para niños Pekebebe

Magrudis ocultó también una carta de precios con más de 50 referencias de productos

"Reclamamos colaboración leal entre administraciones en lugar de ataques partidistas. Hay vidas en juego"

La Junta conocía la existencia de los chorizos de Magrudis desde al menos el 20 de agosto

FACUA denuncia en un vídeo 10 mentiras de la Junta sobre la alerta alimentaria #MentirasListeria

El presidente y la ministra de Sanidad se reúnen con asociaciones de consumidores y olvidan a FACUA

El "gerente" de Magrudis afirma que todavía sigue retirando productos del mercado

¿Eres un afectado por la Listeria en productos de Magrudis? Únete a FACUA para reclamar indemnizaciones

Festival Gigante: nueva denuncia a un festival por prohibir el acceso con comida y bebida del exterior

Tras las críticas de FACUA, Sanidad muestra la carne mechada fabricada por Magrudis para Martínez León

Alerta por listeriosis: FACUA pide reuniones al presidente Sánchez y a los líderes de la oposición

Las administraciones siguen sin mostrar imágenes de la carne mechada de Comercial Martínez León

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