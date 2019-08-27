Tras las críticas de FACUA, Sanidad muestra la carne mechada fabricada por Magrudis para Martínez León
Las imágenes se han publicado en una actualización de información sobre el brote de listeriosis en la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición el lunes 26 de agosto a las 19.30 horas.
FACUA.org
España-27/08/2019
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Imágenes del producto fabricado por Magrudis para Comercial Martínez León. | Imagen: Aesan.
Después de que FACUA-Consumidores en Acción haya criticado durante días que Sanidad se negase a mostrar las imágenes del producto fabricado por la empresa sevillana Magrudis para la distribuidora Comercial Martínez León, el Ministerio de Sanidad, Consumo