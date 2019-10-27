FACUA informa
Boletín semanal número 574
27/10/2019
FACUA Extremadura critica que Sanidad no ha solventado la falta de médicos en el Hospital de Don Benito
FACUA denuncia al Gran Circo Alaska por hacer creer que representa el musical 'El Rey León' de Disney
Magrudis: el 79% de los usuarios considera que la Junta ha gestionado la alerta "de forma nefasta"
Sanidad ordena retirar un lote de Tranxilium 20 mg inyectable porque el disolvente presenta partículas
Securitas Direct siguió cobrando a un socio de FACUA Madrid pese a haber dado de baja el contrato
FACUA Extremadura solicita a la Junta mejoras en el servicio de transporte público por carretera
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FACUA pide a Sanidad de Baleares que informe sobre el impacto ambiental de la autopista Llucmajor-Campos
Listeria: Tras el requerimiento de FACUA, Makro comunica la retirada de unas salchichas Casa Westfalia
Yelmo Cines vendió en 17 de sus locales salchichas Casa Westfalia afectadas por la alerta por Listeria
FACUA alerta de la presencia de sulfitos no declarados en complemento alimenticio Anabolic Door
FACUA Castilla y León solicita a la Junta que apruebe la instalación de cámaras en los mataderos
FACUA alerta de la orden de retirada de un candelabro de las tiendas Tiger por riesgo de incendio
Sanidad alerta de una marca cárnica alemana con Listeria cuando en realidad son más de 25 las afectadas
FACUA Andalucía ve clarificador que PP y Ciudadanos veten la comisión de investigación sobre la Listeria
Vox inició su ataque a FACUA el día que venció el plazo para devolver los 2,5 millones que logró Serrano
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