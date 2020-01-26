FACUA informa
Boletín semanal número 587
26/01/2020
FACUA Galicia se reúne con la Defensora del Pueblo gallego para tratar las deficiencias en la sanidad
FACUA alerta de un error en el freno trasero de las Harley-Davidson Trike con control de tracción
FACUA solicita al Gobierno de Navarra que normalice el tráfico en el parque comercial Galaria
Bankia devuelve 3.000 euros de arras a un usuario al que cambió las condiciones de la hipoteca
FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Badajoz a solucionar las deficiencias del estadio Nuevo Vivero
FACUA Andalucía llama a la participación masiva en las manifestaciones en defensa de la sanidad pública
FACUA Andalucía participa en el simposio sobre la Listeria celebrado en Sevilla
FACUA pide a la jueza una fianza de 1,5 millones para los imputados en el caso Magrudis
Científicos españoles descubren una combinación de medicamentos que revierte la artrosis
Vodafone indemniza con 176 euros a una usuaria a la que le perdió un móvil que entregó para su arreglo
FACUA Huelva asesora a los afectados por el cierre de Vitadental
La bombona de butano sube un 4,6% en enero y alcanza los 13,37 euros
FACUA Euskadi insta al Ayuntamiento de Bilbao a mejorar el alumbrado del polígono Santa Ana
FACUA considera esencial que Pedraz publique la lista de piezas de Tous vinculadas a la posible estafa
FACUA alerta del riesgo de incendio por un error en el calefactor de la cámara delantera del Audi Q7
Tras la denuncia de FACUA, Naturgy corrige su publicidad y comienza a incluir los impuestos indirectos
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