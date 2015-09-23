Ante el escándalo de Volkswagen, FACUA demanda al Gobierno que abra una investigación sobre todo el sector
La asociación reclama la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados. Critica el servilismo del ministro Soria ante los intereses de la multinacional alemana.
FACUA.org
España-23/09/2015
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