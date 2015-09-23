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Ante el escándalo de Volkswagen, FACUA demanda al Gobierno que abra una investigación sobre todo el sector

La asociación reclama la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados. Critica el servilismo del ministro Soria ante los intereses de la multinacional alemana.

FACUA.org
España-23/09/2015
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Ante el escándalo de Volkswagen, FACUA-Consumidores en Acción demanda al Gobierno que abra una investigación sobre todo el sector del automóvil para determinar o descartar si más fabricantes vienen cometiendo irregularidades similares para falsear los niveles de

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