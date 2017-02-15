Nuestras accionesEl Gobierno certifica los coches sin conocer los valores reales de contaminación

Bochornoso: la DGT envía pegatinas de eficiencia medioambiental a los afectados por el fraude Volkswagen

El indicativo supuestamente acredita que cumple con la normativa europea, cuando precisamente la empresa admitió que utiliza un software para saltársela después de pasar los controles previos a su venta.

FACUA.org
España-15/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera bochornoso que la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior, esté enviando un certificado a los propietarios de los vehículos afectados por el fraude de Volkswagen con la que acreditan su s

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