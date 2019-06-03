Cataluña se niega a multar a Volkswagen por el fraude de las emisiones y justifica sus irregularidades
La Agencia Catalana de Consumo archiva 1.081 denuncias bajo el argumento de que cuando se vendieron los vehículos afectados la empresa no estaba obligada a informar sobre los niveles de emisiones de NOx.
FACUA.org
España-03/06/2019
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La Agencia Catalana de Consumo ha notificado a FACUA-Consumidores en Acción su decisión de archivar 1.081 denuncias de vehículos afectados por el fraude de Volkswagen bajo el argumento de que cuando se vendieron la empresa no estaba obligada a informar sobre los niveles de em