Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter
Greenpeace vuelve a encabezar el 'ranking' en 2015, seguida de la Fundación Internacional de Derechos Humanos y Médicos sin Fronteras.
FACUA.org
España-09/04/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado por tercer año consecutivo el ranking de las diez organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas con más seguidores en Twitter. Las nueve primeras repiten sus posiciones en 2015.
Este año sigue encabe