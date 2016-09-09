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FACUA critica que la Comisión Europea eluda tomar acciones reales contra Volkswagen

La asociación lamenta que, pese a que la mayoría de las organizaciones de consumidores europeas piden compensaciones económicas para los afectados, el organismo rechace presionar a la empresa.

FACUA.org
España-09/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera insuficientes los pasos dados hasta ahora por la Comisión Europea ante el fraude cometido por Volkswagen.

La asociación ve decepcionante que la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová

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