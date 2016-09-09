FACUA critica que la Comisión Europea eluda tomar acciones reales contra Volkswagen
La asociación lamenta que, pese a que la mayoría de las organizaciones de consumidores europeas piden compensaciones económicas para los afectados, el organismo rechace presionar a la empresa.
FACUA.org
España-09/09/2016
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Imagen de la reunión celebrada este jueves en Bruselas entre la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género y las organizaciones europeas de consumidores. | Imagen: FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción considera insuficientes los pasos dados hasta ahora por la Comisión Europea ante el fraude cometido por Volkswagen.
La asociación ve decepcionante que la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová