FACUA logra que multen con 10.000 euros a Worten por vender un disco duro con datos de sus trabajadores
La asociación alertó a la Agencia Española de Protección de Datos de que el aparato comprado por uno de sus socios contenía abundante información personal y profesional de los empleados de la cadena.
FACUA.org
España-10/08/2016
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a Worten con 10.000 euros tras haber vendido a un cliente como producto nuevo un disco duro ya usado, y en cuyo interior además se encontraban almacenados datos personales de todos los empleados de la empresa.<