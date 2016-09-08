Nuestras accionesEncuentro en Bruselas

FACUA pide a la CE que exija a Volkswagen indemnizaciones para los afectados por el fraude

La asociación resalta, en una reunión con la comisaria de Protección a los Consumidores, la falta de respuesta de la compañía y la inactividad de las autoridades españolas.

FACUA.org
Europa-08/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido este jueves a la Comisión Europea que exija a Volkswagen una compensación para los afectados por el fraude de las emisiones. Ángeles Castellano, directiva de FACUA, ha resaltado, en una reunión en Bruselas

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