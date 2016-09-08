FACUA pide a la CE que exija a Volkswagen indemnizaciones para los afectados por el fraude
La asociación resalta, en una reunión con la comisaria de Protección a los Consumidores, la falta de respuesta de la compañía y la inactividad de las autoridades españolas.
FACUA.org
Europa-08/09/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA denuncia la habitual pasividad de las autoridades competentes ante un fraude masivo como el de Volkswagen. | Imagen: flickr.com/lordhumphreysthefirst (CC BY-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha pedido este jueves a la Comisión Europea que exija a Volkswagen una compensación para los afectados por el fraude de las emisiones. Ángeles Castellano, directiva de FACUA, ha resaltado, en una reunión en Bruselas