FACUA ve aberrante que la UE legisle al dictado de las automovilísticas en el control de las emisiones
La asociación critica que el Parlamento europeo respalde la propuesta de la Comisión que permite a los coches rebasar en un 110% los límites de gases contaminantes.
FACUA.org
Europa-04/02/2016
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FACUA considera aberrante que la Unión Europea legisle al dictado de las automovilísticas en el control de las emisiones de los vehículos. Es escandaloso que el Parlamento europeo haya respaldado la propuesta de la Comisión que permite que los coches diésel pued