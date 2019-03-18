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La CNMC multa a Endesa con 300.000 euros por defraudar a un socio de FACUA y quitarle el bono social

A finales de 2014, le modificaron unilateralmente su contrato para pasarlo al mercado libre, con lo que lo dejaron un año sin los descuentos asociados al bono.

FACUA.org
España-18/03/2019
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sendas multas de 150.000 euros a Endesa Energía SA y otra a Endes

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