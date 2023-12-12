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#175 / Junio 2016
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Homeopatía: vendedores de humo

En este número

Apaguemos la oscuridad|FACUA, en acción|Ignacio Escolar: «Los movimientos ciudadanos cubren las carencias de la propia prensa»|Imaginación y realismo en la Unión Europea|Golf: derribando mitos y leyendas|La invasión secreta de los transgénicos|El dilema: cuando los medios son tan malos como las tabaqueras|La Internacional de Consumidores centraliza su estructura|Los intocables|TTIP: la pretendida arcadia de las grandes corporaciones|Hacia un desarrollo sostenible|Cinco razones para beber agua del grifo|Homeopatía: vendedores de humo
Institucional

Apaguemos la oscuridad

La política es demasiado importante como para vivir ajenos a ella. Este 26 de junio tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Pero después, deberemos permanecer vigilantes.

Por Rubén Sánchez
Institucional

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más destacadas en abril y mayo de 2016.

Telecos y privacidad

Ignacio Escolar: «Los movimientos ciudadanos cubren las carencias de la propia prensa»

Con el modelo de Comunicación en plena mutación, el periodista propone una nueva visión de los medios en busca de la independencia de políticos y empresas: "Los lectores no son clientes, deben ser cómplices".

Por Santiago Salas
Salud y alimentación

Imaginación y realismo en la Unión Europea

La crisis económico-financiera precedió a la crisis de los desplazados y, por ende, la infraestructura de acogida en Europa no era la mejor para responder a un problema de tal magnitud.

Por Carlos Puente Martín
Ocio y cultura

Golf: derribando mitos y leyendas

Con 285.000 licencias federativas en España, es un deporte cada día más accesible y al alcance de todos. Por lo mismo que cuesta un gimnasio, puedes practicarlo. En Andalucía ya hay cuatro campos públicos.

Por Juan Jesús Quirós
Salud y alimentación

La invasión secreta de los transgénicos

En Estados Unidos las grandes compañías han logrado que los consumidores no sepan cuándo comen transgénicos al impedir un etiquetado que los identifique. En Europa, el etiquetado sí es obligatorio.

Por Ricardo Gamaza
Ocio y cultura

El dilema: cuando los medios son tan malos como las tabaqueras

La película de Al Pacino y Rusell Crowe detalla cómo muchas empresas periodísticas no actúan de forma muy distinta a las del tabaco: con total impunidad y sin importarles lo más mínimo ni la ética ni la moral.

Por Álvaro Velasco
Institucional

La Internacional de Consumidores centraliza su estructura

Consumers International cierra sus oficinas regionales en África, Asia y América Latina mientras delega toda su actividad en Europa en favor del BEUC-Bureau Européen des Unions de Consommateurs.

Por Paco Sánchez Legrán
Institucional

Los intocables

Hay una especie situada en la esfera del poder económico, político y mediático, libre del reproche y la sanción pública, que goza de privilegios y de un salvoconducto para la impunidad.

Por Olga Ruiz
Compras y publicidad

TTIP: la pretendida arcadia de las grandes corporaciones

Los Gobiernos de EE UU y la UE negocian en secreto un acuerdo de libre comercio que dará un poder casi ilimitado a las grandes empresas y reducirá la capacidad de la toma de decisiones de la ciudadanía.

Por Ángeles Castellano
Salud y alimentación

Hacia un desarrollo sostenible

Cualquier avance en ese sentido es esencial para seguir ganando espacios y consolidar los avances en materia de protección de los derechos de los consumidores.

Por Juan Trímboli
Salud y alimentación

Cinco razones para beber agua del grifo

España es el tercer país que más agua embotellada consume. La publicidad nos ha hecho creer que es más sana que la del grifo y muchos pagan hasta 1.000 veces más por un agua insostenible y antiecológica.

Por Ricardo Gamaza
Salud y alimentación

Homeopatía: vendedores de humo

¿Quiénes son sus víctimas perfectas? Los menos educados, los mismos que votan a Donald Trump, ven MYHYV o creen en las conspiraciones alienígenas y otros mitos magufos y pseudocientíficos.

Por Miguel Ángel Uriondo

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