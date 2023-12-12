#177 / Octubre 2016Ver números anteriores
El cuento del consumo «colaborativo»
En este número
Zetta: algo huele a bellota quemada en esta historia|FACUA, en acción|Un año después, Volkswagen niega en Europa lo que ofrece en EEUU|Los diez alimentos más contaminados|Las relaciones internacionales de FACUA|Consumidores 2.0: las redes sociales han cambiado nuestra manera de comprar|Derecho al olvido: cómo ejercitarlo y prevenirse ante Google|La madre de todos los dilemas: lactancia vs. biberones|Participaciones preferentes: 18 años de engaños sucesivos|Líneas 902, o cómo ‘crujir’ a los que ya son tus clientes|‘Big Brother is on the Internet’|Santi Rodríguez: «En las terceras elecciones habría metido una foto de Doraemon en el sobre»|Falsos packs ahorro: el fraude estrella en tu súper|El cuento del consumo «colaborativo»
Telecos y privacidad
Zetta: algo huele a bellota quemada en esta historia
Tras estallar el fraude del falso "móvil extremeño", el presidente de la Junta defiende a sus 'creadores' diciendo que son "jóvenes en un mundo nuevo".
Por Rubén Sánchez
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más destacadas durante los meses de agosto y septiembre de 2016.
Motor y viajes
Un año después, Volkswagen niega en Europa lo que ofrece en EEUU
La Comisión Europea denuncia la vulneración de la normativa por parte de la compañía, pero no inicia actuaciones para que pague por el engaño; mientras, la empresa se niega a compensar a los afectados.
Por Ángeles Castellano
Salud y alimentación
Los diez alimentos más contaminados
Ecologistas en Acción advierte de 33 pesticidas capaces de alterar el sistema hormonal en alimentos. Aunque las cantidades están por debajo del límite legal, priman los intereses del lobby de las químicas.
Por Ricardo Gamaza
Institucional
Las relaciones internacionales de FACUA
La cooperación al desarrollo para apoyar el movimiento de consumidores de América Latina y las iniciativas para crear una federación de organizaciones europeas es también una seña clara de identidad en FACUA.
Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad
Consumidores 2.0: las redes sociales han cambiado nuestra manera de comprar
Los consumidores mencionan unas 90 veces a la semana a las marcas en sus conversaciones. La mayoría se desarrolla ya en las redes sociales, donde pasamos 1 hora y 49 minutos de media al día.
Por Manuel Moreno
Telecos y privacidad
Derecho al olvido: cómo ejercitarlo y prevenirse ante Google
Desde 2007, la AEPD obliga al buscador a retirar informaciones personales. El criterio es sencillo: ningún usuario debe soportar que sus datos personales se divulguen cuando carezcan de toda relevancia.
Por Luis Gervas de la Pisa
Salud y alimentación
La madre de todos los dilemas: lactancia vs. biberones
A la leche materna le ganan la partida por ahora las de fórmula gracias a todo un entramado que termina por dar al traste con la intención de muchas mujeres de poder dar el pecho a sus bebés.
Por Ricardo Gamaza
Banca y seguros
Participaciones preferentes: 18 años de engaños sucesivos
No sólo los consumidores se han ido concienciando de este grave problema: también los jueces están cambiando su actitud ante los abusos y las malas prácticas de la banca.
Por Andreu Missé
Compras y publicidad
Líneas 902, o cómo ‘crujir’ a los que ya son tus clientes
¿A qué esperan las empresas para ponerles un 900 gratuito y una alfombra roja para agradecerles su confianza? Ellos mismos se convertirán así en sus mejores comerciales y embajadores.
Por Pablo Herreros
Telecos y privacidad
‘Big Brother is on the Internet’
Empresas y gobiernos trafican con nuestros datos: los tratan y los ceden con intenciones comerciales, estratégicos, políticos, incluso con fines de "seguridad nacional".
Por Olga Ruiz
Ocio y cultura
Santi Rodríguez: «En las terceras elecciones habría metido una foto de Doraemon en el sobre»
Al mal tiempo, pocas caras tan buenas como las de uno de los humoristas más polifacéticos del país. El eterno frutero de '7 vidas' se ríe de los políticos y de lo que le echen por delante. Hasta de sí mismo.
Por Santiago Salas
Compras y publicidad
Falsos packs ahorro: el fraude estrella en tu súper
Se trata del engaño más común, y es tan simple como efectivo: vender juntas varias unidades de un producto a un precio más caro que si las compararas sueltas.
Por @hd_carr
Compras y publicidad
El cuento del consumo «colaborativo»
Pequeñas y grandes empresas han encontrado un nuevo modelo: gestionan el negocio pero ignoran sus deberes ante el consumidor. ¿Hace falta una nueva legislación o basta con que se mejore y cumpla la existente?
Por Ángeles Castellano
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