#178 / Diciembre 2016Ver números anteriores
Cláusulas suelo y gobiernos títeres
En este número
Pobreza energética: sin soluciones que ataquen la raíz del problema|FACUA, en acción|Inteligencia artificial:¿alternativa legal en atención al cliente?|Reventa de entradas 2.0: del viejo mercadeo al ‘scalping’|La guerra de los SIGs: reciclaje contra recogida|Busca, compara y si encuentras algo mejor que el periodismo, cómpralo|Cristina Fallarás: «La crisis es una farsa, un reparto de lo público entre los ricos y ciertos poderes»|El regalo del supermercado (que te cobran sin darte cuenta)|El doblaje en España|Europa y la pobreza energética|Consumidores en América Latina: una nueva etapa|Elecciones en España y en las grandes potencias mundiales|Fundación FACUA: compromiso con la cooperación internacional y el consumo sostenible|Saca el cerdo a pasear|Cláusulas suelo y gobiernos títeres
Telecos y privacidad
Pobreza energética: sin soluciones que ataquen la raíz del problema
La imposibilidad de pagar la factura de la luz se afronta con diferentes medidas en los países de la UE, pero ninguna pone el acento en la liberalización del mercado y la escalada de precios que ha conllevado.
Por Ángeles Castellano
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más destacadas durante los meses de octubre y noviembre de 2016.
Telecos y privacidad
Inteligencia artificial:¿alternativa legal en atención al cliente?
Cada vez son más las empresas que recurren a programas para interactuar con uno o más usuarios brindando respuestas automáticas a planteamientos, entradas, peticiones o solicitudes específicas.
Por Noemi Brito
Ocio y cultura
Reventa de entradas 2.0: del viejo mercadeo al ‘scalping’
¿Cumplen la ley las plataformas de tickets para conciertos y espectáculos? ¿Son realmente particulares los que actúan en las webs secundarias? ¿Cómo pueden agotarse en segundos miles de pases en una página?
Por Santiago Salas
Salud y alimentación
La guerra de los SIGs: reciclaje contra recogida
Mientras en España se recogen los envases, en países como Noruega o Alemania los supermercados cuentan con máquinas especiales que permiten devolver las botellas y latas vacías para canjearlas por dinero.
Por Ricardo Gamaza
Telecos y privacidad
Busca, compara y si encuentras algo mejor que el periodismo, cómpralo
En estos tiempos de despiste informativo en el que, en la balanza de la generación de conocimiento, pesa lo mismo un tuit anónimo que la investigación contrastada y publicada por un equipo de profesionales.
Por David Martínez
Telecos y privacidad
Cristina Fallarás: «La crisis es una farsa, un reparto de lo público entre los ricos y ciertos poderes»
Tras vivir un despido embarazada de ocho meses y ocho años de paro, esta veterana periodista está al frente de un medio de comunicación naciente, la rescatada cabecera Diario 16.
Por Ángeles Castellano
Compras y publicidad
El regalo del supermercado (que te cobran sin darte cuenta)
Es una práctica muy curiosa: el fabricante decide hacer promociones como envases con más cantidad o unidades extra, pero el hipermercado decide que no está la cosa para regalar nada y te hace pagar por ello.
Por @hd_carr
Ocio y cultura
El doblaje en España
Para trabajar en esta parte de la profesión de actor, no vale con tener una voz bonita. Porque si la tienes pero no consigues transmitir emociones o sentimientos, la cosa no termina de funcionar.
Por Claudio Serrano
Vivienda y suministros
Europa y la pobreza energética
El acceso a una energía asequible es un derecho social fundamental. Como tal, tanto para la UE como los distintos gobiernos nacionales debería ser una prioridad atajar la pobreza energética.
Por Olga Ruiz
Compras y publicidad
Consumidores en América Latina: una nueva etapa
Todo indica que durante el 2017 se conjugarán las campañas globales de Consumers International con iniciativas nacionales y regionales impulsadas por las organizaciones y grupos de consumidores de cada país.
Por Juan Trímboli
Compras y publicidad
Elecciones en España y en las grandes potencias mundiales
Estados Unidos y Rusia también han celebrado comicios en 2016: Donald Trump derrota a Hillary y las encuestas mientras Vladimir Putin arrasa de nuevo alargando así su supremacía.
Por Carlos Puente Martín
Institucional
Fundación FACUA: compromiso con la cooperación internacional y el consumo sostenible
Desde su creación en 2010, la asociación pretende con ella promocionar y defender el movimiento de protección de los consumidores y la solidaridad internacional en el seno del mismo.
Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad
Saca el cerdo a pasear
Algunos famosos han vuelto a poner de moda los animales exóticos como mascotas, abriendo así la veda a su adquisición sin reparar en graves problemas como la posible transmisión de enfermedades a los humanos.
Por Ricardo Gamaza
Banca y seguros
Cláusulas suelo y gobiernos títeres
Los gobiernos de Zapatero y Rajoy se desentendieron del asunto y las comunidades autónomas han optado por no imponer a la banca las multas que establece la legislación ante fraudes masivos.
Por Rubén Sánchez
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