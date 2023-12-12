#182 / Agosto 2017Ver números anteriores
FACUA, en acción
En este número
Una mirada desde España sobre el movimiento de consumidores latinoamericano y caribeño|@GerardoTC: «Hay que reírse de los poderosos, el humor tiene que ser valiente y transgresor»|Crónica Consumerista|Empresas y consumidores: un debate necesario|Carta abierta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker|Por qué comprar vino con tapón de corcho ayuda a la naturaleza|María Galiana: «FACUA ha logrado que Renfe me indemnice por romperme la muñeca»|Tasa por utilización privativa del dominio público: las cuentas claras|Transparencia, información y protección de los consumidores|Fraudes masivos, multas de risa|La miel del ‘todo a cien’ que amarga a la ecología|Quique Peinado: «Yo creo que un cómico tiene permiso para hacer humor de todo»|FACUA, en acción
Institucional
Una mirada desde España sobre el movimiento de consumidores latinoamericano y caribeño
El movimiento de consumidores latinoamericano y caribeño presenta una gran variedad de formas organizativas, entre las que se encuentran tipologías que pueden ser consideradas como características de la región.
Por Paco Sánchez Legrán
Ocio y cultura
@GerardoTC: «Hay que reírse de los poderosos, el humor tiene que ser valiente y transgresor»
"Hay situaciones en la vida en la que uno se tiene que autocensurar. Pero para para los que nos dedicamos a opinar, la autocensura es un mal bastante peligroso y hay que evitarla lo máximo posible".
Por Ignacio Díaz Pérez
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de junio y julio.
Compras y publicidad
Empresas y consumidores: un debate necesario
Las organizaciones de consumidores han logrado que la protección de éstos sea incluida en la agenda pública pero la velocidad de los cambios y la profundidad de los problemas y desafíos actuales nos exigen más.
Por Juan Trímboli
Compras y publicidad
Carta abierta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker
La falsa tradición de la histórica amistad entre EEUU y Europa ha llegado hasta nuestros días y La Comisión no duda en aprobar acuerdos que indirectamente benefician a las grandes corporaciones norteamericanas.
Por Carlos Puente Martín
Salud y alimentación
Por qué comprar vino con tapón de corcho ayuda a la naturaleza
El tapón de corcho está siendo sustituido por tapones sintéticos, lo que ocasiona como efecto colateral que se pierda una rentabilidad básica para un ecosistema esencial del Mediterráneo: el alcornocal.
Por Ricardo Gamaza
Motor y viajes
María Galiana: «FACUA ha logrado que Renfe me indemnice por romperme la muñeca»
La actriz relata su particular calvario de operaciones, reclamaciones y cambios de guion para justificar ante la audiencia aparecer el brazo en cabestrillo. "Cuesta la misma vida, pero hay que reclamar".
Por Ignacio Díaz Pérez
Compras y publicidad
Tasa por utilización privativa del dominio público: las cuentas claras
Ayuntamientos como Barcelona y Madrid tratan de tomar las riendas de una tasa que supone una parte muy importante de los ingresos de los municipios y cuyo cálculo con frecuencia escapa a su control.
Por Ignacio Díaz Pérez
Compras y publicidad
Transparencia, información y protección de los consumidores
La oscuridad no sólo impera en los mercados, también en quienes deben controlarlos y regularlos y esa falta de transparencia de los gobiernos es un síntoma más de un sistema democrático debilitado.
Por Olga Ruiz
Institucional
Fraudes masivos, multas de risa
Las autoridades de consumo responden a los macrofraudes mirando hacia otro lado o imponiendo sanciones absolutamente ridículas, saltándose la legislación que tienen la responsabilidad de aplicar.
Por Rubén Sánchez
Salud y alimentación
La miel del ‘todo a cien’ que amarga a la ecología
El mercado de la miel en España tiene en China su centro principal de producción; una invasión que ha sido posible gracias a que el etiquetado confunde al consumidor sin indicar la procedencia de este producto.
Por Ricardo Gamaza
Ocio y cultura
Quique Peinado: «Yo creo que un cómico tiene permiso para hacer humor de todo»
Periodista reconvertido en guionista de televisión y cómico, analiza la actualidad desde el humor en su programa, pero también usa su Twitter, con cientos de miles de seguidores, como arma de reivindicación.
Por Ángeles Castellano
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de junio y julio.
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García