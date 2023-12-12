#187 / Junio 2018Ver números anteriores
La peligrosa burbuja dental
En este número
Baja el IVA del cine: ¿lo harán las entradas?|Crónica Consumerista|Manu Sánchez: «El humor de abajo para arriba es contestatario y revolucionario»|Cinco razones para optar por la leche materna|10 razones ciudadanas para no privatizar el agua|Consumo y sindicalismo|El modelo de organización de consumidores que FACUA promueve|FACUA, en acción|Réquiem por (los consumidores de) la UE|ToteKing: «Trabajo en la música, en parte, por los discos a los que pude acceder por internet»|El RGPD juega en otra liga|El negocio del reciclaje de plástico|La peligrosa burbuja dental
Ocio y cultura
Baja el IVA del cine: ¿lo harán las entradas?
El impuesto pasará del 21% vigente desde 2012 al 10%.
Por Rubén Sánchez
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de mayo y junio.
Compras y publicidad
Manu Sánchez: «El humor de abajo para arriba es contestatario y revolucionario»
Experto en hacer "comedia protesta", iba para ingeniero pero se le cruzó el humor. Sánchez no elude ningún tema, es ágil, ingenioso y educado y deja la sensación de que vive la vida con pasión y normalidad.
Por Ángeles Castellano
Salud y alimentación
Cinco razones para optar por la leche materna
La leche de fórmula es un gran negocio económico sustentado en muchos mitos y falsas creencias, aunque ya las empresas que la comercializan han tenido que admitir en su publicidad que es preferible la materna.
Por Sandra D. Siachoque
Vivienda y suministros
10 razones ciudadanas para no privatizar el agua
En España, más de la mitad de la población paga facturas privadas por el agua que sale de sus grifos. Aunque es una competencia municipal, su privatización se ha llevado de manera silenciosa durante años.
Por Ricardo Gamaza
Compras y publicidad
Consumo y sindicalismo
La búsqueda de alianzas prácticas de acción y colaboración entre las organizaciones sindicales y de consumidores se hace más necesaria cada día.
Por Francisco Acosta Orge
Institucional
El modelo de organización de consumidores que FACUA promueve
'Consumidores en acción' defiende los intereses y derechos individuales de sus asociados, a la vez que defiende los del conjunto de la población consumidora.
Por Paco Sánchez Legrán
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.
Compras y publicidad
Réquiem por (los consumidores de) la UE
El euroescepticismo británico se basaba en gran parte en el diferente sistema de protección que existe en el Reino Unido y Europa, pero ya ciudadanos de otros Estados miembros se hacen la misma pregunta.
Por Carlos Puente Martín
Ocio y cultura
ToteKing: «Trabajo en la música, en parte, por los discos a los que pude acceder por internet»
Directo. Sin pelos en la lengua. Con una humildad que lo hace grande. Así es este rapero nacido en 1978 a orillas del Guadalquivir, en cuyas canciones no se olvida de los asuntos de plena actualidad.
Por Juanmi Garrido
Telecos y privacidad
El RGPD juega en otra liga
La Liga ha estado utilizando a los usuarios de su aplicación como inspectores involuntarios, desinformados y no remunerados de su ánimo de lucro. Algo perfectamente legítimo, pero no a cualquier precio.
Por Jesús Acevedo
Salud y alimentación
El negocio del reciclaje de plástico
Acaba de presentarse una proposición de Ley en el Parlamento para proponer un sistema de retorno de envases que acabaría con la primacía de esta práctica lucrativa para algunas empresas.
Por Ricardo Gamaza
Salud y alimentación
La peligrosa burbuja dental
La búsqueda del enriquecimiento a corto plazo, y a toda costa, sin tener en consideración los derechos de los usuarios y su salud, han derivado en el cierre y caída de este tipo de negocios.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
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Rubén Sánchez García
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