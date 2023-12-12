#192 / Abril 2019Ver números anteriores
El 28A, vota para defender tus derechos
En este número
Reclama como puedas|No reveles la identidad de tus seres queridos, tanto si eres un superhéroe como si no|Nieves Concostrina: «Siempre que estén enarbolando banderas para atraerte, te están engañando en algo»|FACUA, en acción|¿Y si la mejor defensa contra las ‘fake news’ fueran más ‘fake news’?|Julian Assange: el megalómano que ayudó a cambiar el mundo|Crónica Consumerista|5 cosas que debes saber sobre las vías pecuarias|Los peligros de la antivacunación|Los derechos de los consumidores tienen historia|¿Cómo se financia FACUA-Consumidores en Acción?|10 espacios cotidianos donde puedes reducir tu consumo de plástico|Edu Galán: «Yo a los antivacunas no los quiero como lectores, me da igual que compartan el otro 80%»|El 28A, vota para defender tus derechos
Compras y publicidad
Reclama como puedas
¿Por qué tenemos que reclamar las compensaciones por las cancelaciones y retrasos de las aerolíneas? Tienen nuestros datos. Saben dónde ingresar el dinero. Pero la ley no les obliga a hacerlo automáticamente.
Por Rubén Sánchez
Telecos y privacidad
No reveles la identidad de tus seres queridos, tanto si eres un superhéroe como si no
Hay poca sensibilización en nuestra sociedad cuando se trata de mostrar la imagen o los datos de los demás en internet, ya se trate de adultos o niños, sin consultar y sin consentimiento alguno.
Por Jesús Acevedo
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Nieves Concostrina: «Siempre que estén enarbolando banderas para atraerte, te están engañando en algo»
Conocida por acercarse a la historia con humor en la radio, esta periodista acaba de publicar 'Pretérito imperfecto', en el que recopila desde la ironía 84 episodios que han marcado la actualidad.
Por Ángeles Castellano
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
Telecos y privacidad
¿Y si la mejor defensa contra las ‘fake news’ fueran más ‘fake news’?
La desinformación y las noticias amañadas en las que se sustenta han llegado para quedarse y pudiera ser, incluso, que sólo nos halláramos en los inicios de este fenómeno.
Por David Martínez
Telecos y privacidad
Julian Assange: el megalómano que ayudó a cambiar el mundo
Tras la decisión de Ecuador de revocar su asilo y su detención por parte de las autoridades de Gran Bretaña, es un buen momento para repasar el documental 'Risk', de Laura Poitras.
Por Ángeles Castellano
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
Salud y alimentación
5 cosas que debes saber sobre las vías pecuarias
Más de 125.000 kilómetros históricos se pierden ante la inacción de las administraciones. Caminos rurales públicos que en demasiadas ocasiones están usurpados por propietarios de los terrenos que atraviesan.
Por Ricardo Gamaza
Salud y alimentación
Los peligros de la antivacunación
Después de décadas de control inmunológico, los movimientos en contra de las vacunas, sin ninguna evidencia científica, hacen que vuelvan los contagios por el virus del sarampión a escala mundial.
Por Lydia López
Institucional
Los derechos de los consumidores tienen historia
El libro 'Sevilla a comienzos del siglo XII: El tratado de Ibn Abdún', destaca por la modernidad con la que trata temas relativos a la vida de la ciudadanía, como la búsqueda de objetivos de salud o justicia.
Por Francisco Acosta Orge
Institucional
¿Cómo se financia FACUA-Consumidores en Acción?
Gracias a decenas de miles de asociados de pleno derecho que garantizan con sus cuotas la financiación mayoritaria de nuestro funcionamiento, podemos defender sus intereses y derechos de forma independiente.
Por Paco Sánchez Legrán
Salud y alimentación
10 espacios cotidianos donde puedes reducir tu consumo de plástico
La cultura del envoltorio y del usar y tirar nos ha llevado a una situación insostenible, y este material se ha convertido ya en una amenaza para la salud de los océanos y para la nuestra.
Por Ricardo Gamaza
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Edu Galán: «Yo a los antivacunas no los quiero como lectores, me da igual que compartan el otro 80%»
Uno de los creadores y editores de Mongolia explica el funcionamiento de la revista satírica, su visión sobre los límites del humor y las cosas que no le hacen gracia.
Por Ángeles Castellano
Institucional
El 28A, vota para defender tus derechos
Sólo desde la rebeldía y la defensa en común contra los abusos podremos frenar las injusticias de este sistema. Por eso en estas elecciones tenemos que intervenir y ser protagonistas del cambio.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García