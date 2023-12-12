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#212 / Septiembre 2022
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¿Y si te cobran el tope al gas ilegalmente?

En este número

De vuelta al gimnasio|Luis Babiano, gerente de Aeopas: «Esta es una gran sequía, pero no será la última»|Calambrazos de realidad e historias que van más allá de la electricidad|Cuidado con los falsos adelgazantes|Joaquín Urías: «Los juristas no sólo podemos, debemos hacer activismo»|FACUA, en Acción|La necesaria revisión del marco regulatorio de las asociaciones de consumidores|Crónica Consumerista|Irene Mala: «Chavela Vargas era un referente para el colectivo lésbico sin querer serlo»|¿Las vacaciones nos generan más conflictos que beneficios? Todo tiene solución|Nuestros socios triunfan|¿Y si te cobran el tope al gas ilegalmente?
Ocio y cultura

De vuelta al gimnasio

Tras la vuelta del verano, son muchas las personas que deciden acudir a uno de estos establecimientos. ¿Qué derechos protegen a los usuarios de estos negocios?

Por Alejandro García
Salud y alimentación

Luis Babiano, gerente de Aeopas: «Esta es una gran sequía, pero no será la última»

Directivo de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Babiano tiene una visión panorámica sobre nuestra geografía, pero también sobre la sequía en la que estamos inmersos.

Por Ricardo Gamaza
Vivienda y suministros

Calambrazos de realidad e historias que van más allá de la electricidad

Escribiendo 'Calambrazos: Historias Eléctricas' he aprendido que debemos estar muy pendientes de todo aquello que firmamos, y que es necesario contar con profesionales cualificados como los de FACUA.

Por Salvador Gutiérrez Solís
Salud y alimentación

Cuidado con los falsos adelgazantes

La vuelta tras las vacaciones de verano suele conllevar algunos kilos de más, que se convierten en el objetivo de distintas marcas que intentan vendernos productos con propiedades supuestamente adelgazantes.

Por Miguel Ángel Serrano
Telecos y privacidad

Joaquín Urías: «Los juristas no sólo podemos, debemos hacer activismo»

El reconocido jurista explica su experiencia como letrado del Tribunal Constitucional y la amenaza que supone la ultraderecha, así como el rol de los medios de comunicación, los bulos y los jueces.

Por Imanol Beristain
Institucional

FACUA, en Acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de julio y agosto.

Compras y publicidad

La necesaria revisión del marco regulatorio de las asociaciones de consumidores

La actual normativa resulta insuficiente para garantizar la independencia y transparencia de las organizaciones consumeristas.

Por Olga Ruiz
Institucional

Crónica Consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio y agosto.

Institucional

Irene Mala: «Chavela Vargas era un referente para el colectivo lésbico sin querer serlo»

Esta ilustradora y pintora ha publicado junto a Salva F. Romero una biografía ilustrada donde cuentan la vida y obra de una mujer que consiguió estrechar vínculos entre España y México a través la música.

Por David Ávila
Ocio y cultura

¿Las vacaciones nos generan más conflictos que beneficios? Todo tiene solución

Si bien los consumidores buscamos desconectar en nuestras vacaciones, a veces durante su desarrollo, lejos de escapar de los problemas cotidianos, nos encontramos con otros nuevos.

Por Gabriela Camayd
Institucional

Nuestros socios triunfan

Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de julio y agosto.

Vivienda y suministros

¿Y si te cobran el tope al gas ilegalmente?

Revisa tu factura, porque si tienes una tarifa de mercado libre, solo pueden aplicarte la compensación por la excepción ibérica si firmaste o renovaste tu contrato a partir del 26 de abril de 2022.

Por Rubén Sánchez

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