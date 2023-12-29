#225 / Diciembre 2024Ver números anteriores
Toma el dinero y corre
En este número
Gimnasio, anabolizantes, redes sociales y falta de sentido común|Rafa León: «Me encanta actuar en proyectos que dejan huella en la gente, que les hace pensar y cuestionarse las cosas»|FACUA, en acción|La cooperación internacional de la Fundación FACUA en 2024|Joaquim Bosch: «Entidades como FACUA son fundamentales para recordar al poder político que están ahí para resolver problemas sociales»|Crónica consumerista|FACUA te asesora sobre… las reclamaciones por daños en caso de temporales|Andrei Theodor: «El cine de superhéroes necesita imaginación»|Préstamos personales e intereses abusivos|Nuestros socios triunfan|¿Por qué tantos ultras con bigote simulan ser mujeres en las redes?|Toma el dinero y corre
Salud y alimentación
Gimnasio, anabolizantes, redes sociales y falta de sentido común
Resulta evidente que en la práctica deportiva a nivel amateur la utilización de sustancias dopantes se encuentra más extendida en los deportes de musculación que en otra clase de actividades.
Por Miguel Ángel Serrano
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Rafa León: «Me encanta actuar en proyectos que dejan huella en la gente, que les hace pensar y cuestionarse las cosas»
Este actor cordobés hace un repaso a sus inicios, habla sobre su reciente éxito en el VII Rally Cinematográfico Desafío Buñuel y aborda sus retos a presente y futuro.
Por David Ávila
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FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante septiembre y octubre.
Institucional
La cooperación internacional de la Fundación FACUA en 2024
La Fundación está participando en diferentes proyectos que se están realizando en trece países de América Latina y el Caribe.
Por Paco Sánchez Legrán
Banca y seguros
Joaquim Bosch: «Entidades como FACUA son fundamentales para recordar al poder político que están ahí para resolver problemas sociales»
El magistrado habla sobre su último libro 'Jaque a la democracia', denuncia prácticas abusivas presentes en el tejido empresarial y alerta sobre la necesidad de reforzar el Estado social.
Por Miguel Ángel Serrano
Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de septiembre y octubre.
Banca y seguros
FACUA te asesora sobre… las reclamaciones por daños en caso de temporales
El Consorcio de Compensación de Seguros es un organismo público encargado de indemnizar en caso de "acontecimientos extraordinarios", como inundaciones, tempestades "atípicas", terremotos y maremotos.
Ocio y cultura
Andrei Theodor: «El cine de superhéroes necesita imaginación»
El joven periodista especializado en cine profundiza en la visión crítica del séptimo arte y su importancia en la sociedad actual, a la par que detalla distintos géneros que son tendencia por distintos motivos.
Banca y seguros
Préstamos personales e intereses abusivos
La declaración de usura en los préstamos personales ha cobrado una importante relevancia en los últimos años debido a los altos intereses pactados en algunos contratos.
Por Gabriela Camayd
Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
Telecos y privacidad
¿Por qué tantos ultras con bigote simulan ser mujeres en las redes?
Recurrir al morbo sexual es una de las técnicas que utilizan tanto las granjas de bots como muchos ultras para captar seguidores y viralizar sus mensajes.
Salud y alimentación
Toma el dinero y corre
En los últimos años, han proliferado negocios que responden a un modelo basado en el crédito fácil, el rápido crecimiento por todo el país e incisivas e intensas campañas publicitarias de captación de clientes.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García