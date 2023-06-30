A veces veo sanciones

El consumo ha colonizado nuestras vidas y es difícil imaginar un día, unas horas y hasta unos minutos en los que la acción de consumir, de forma pasiva o activa, no sea un elemento central de nuestra vida. Hasta en nuestros más dulces sueños, cobijados por las noches estrelladas o en la mejor de las siestas viendo una etapa llana del Tour de Francia, seguimos consumiendo energía o recibiendo mensajes que van llenando nuestro disco duro a la espera de entrar en modo on. En todos nuestros sentidos se van acumulando relaciones de consumo que al final pueden o no tener un contrato material y siempre algún tipo de interacción con empresas. En España hay un «cazafantasmas» al que se conoce como el &ls

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