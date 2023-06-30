FACUA te asesora con… las tarjetas revolving

FACUA-Consumidores en Acción inicia una nueva serie de artículos en los que quiere trasladar a los consumidores información que puede resultar de su interés a la hora de conocer sus derechos sobre diferentes productos y servicios. En esta primera ocasión, la asociación se ocupa de detallar en qué consisten las llamadas tarjetas revolving, cuáles son las probleméticas que pueden presentar y cómo pueden los usuarios evitar problemas si tienen una contratada. Las tarjetas revolving son un tipo de tarjeta que muchos establecimientos están facilitando para «facilitar» el pago de lo que adquieren, permitiéndo hacerlo de forma aplazada, pero causan muchos problemas debido a su forma de funcionam

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