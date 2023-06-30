¿Qué hace la Fundación FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible?

La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible se constituyó el día 21 de enero de 2010 a iniciativa de FACUA-Consumidores en Acción, entidad cuyos orígenes se remontan a 1981 y que ya cuenta con algo más de 250.000 asociados y 18 sedes en funcionamiento en distintas zonas de España. Los fines de la Fundación son la cooperación internacional para el desarrollo, fundamentalmente en el ámbito de la protección y defensa de los consumidores y usuarios y la información y formación de los directivos y colaboradores de las organizaciones de FACUA, asi como de los ciudadanos en su condición de consumidores y usuarios en España y otros países

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