¿De verdad alguien cree que ha llegado el fin del spam telefónico?

Siempre que pasa lo mismo, ocurre la misma cosa. La entrada en vigor de cambios legales que protegen a los consumidores necesitan de denuncias masivas para convencer a muchas empresas de que tienen que cumplirlos. Y la prohibición del spam telefónico no va a ser una excepción. Para situarnos, desde el 29 de junio, la ley no permite que te llamen para venderte productos o servicios si previamente no has autorizado que te llamen para venderte ese tipo de productos o servicios. La medida está incluida en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, concretamente en su artículo 66. Y es consecuencia de una enmienda impulsada durante el trámite parlamentario por Esquerra Republicana de Catalunya y finalmente pactada con el PSOE y Unidas Podemos

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