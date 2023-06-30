Comisiones en el alquiler de vivienda: por fin el Gobierno actúa

Cualquier persona que en los últimos cinco o seis años haya alquilado una vivienda, seguramente tendrá que haberse enfrentado a toda una serie de tesituras que, en mayor o menor grado, habrán condicionado directamente todo el proceso de alquiler. Una de las situaciones con la que seguramente se habrá encontrado es con una escasa oferta de viviendas en alquiler. En un libre mercado, si a una escasa oferta le sumamos una alta demanda, lo habitual es que el precio suba, o eso al menos nos dice la ley de oferta y demanda. Asimismo, esta falta de vivienda en alquiler y estos elevados precios se acuciarán especialmente en aquellas localidades de mayor tamaño donde suele existir una mayor demanda de vivienda. Evidentemente, lo aqu&

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