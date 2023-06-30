Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de mayo y junio.
España-30/06/2023
Durante los meses de mayo y junio, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Compensación por cortes de suministro eléctrico
La asociación ha conseguido que Andrés Julián C. D. reciba una compensación de 600 euros por los perjuicios causados por un error de Iberdrola que le dejó sin suministro de energía eléctrica durante nueve días en su vivienda en Las Palmas de Gran Canari
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