Ocio y cultura
Selu Nieto: «En el teatro se vive el aquí y ahora, eso es irrepetible, no tiene precio»
El actor y director de teatro sevillano reflexiona sobre el rol de los intérpretes y el potencial de la cultura y de las artes para mejorar la sociedad, más allá de la industria y de sus productos de consumo.
Por Juan Carlos Romero
España-30/06/2023
Selu Nieto (Sevilla, 1987) es actor, director de teatro y escritor, formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (ESAD) desde donde saltó a la escena nacional en producciones para televisión (El Secreto del Puente Viejo, Hospital Central), el cine (Impávido, de Carlos Therón, La Mula, de Michael Radford, Lola, de Miguel Hermoso) y el teatro, donde desde 2013 regenta su propia compañía, Teatro A la plancha.
Comprometido con las adversidades que impactan en su comunidad y con los problemas de nuestro tiempo, Nieto se rebela ante la cámara y ante
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