Los efectos del alza de los precios en los consumidores griegos

Europa, y los consumidores en particular, se encuentran en una nuevas y oscura realidad desde hace unos veinte meses. El incremento de los precios en todos los bienes y la incapacidad de los consumidores para hacer frente al aumento de los costes de vida ha roto todos los récords previos. Según la encuesta nacional realizada por la organización Focus Bari de Grecia, en la que participaron alrededor de mil personas, la gran mayoría de consumidores griegos han visto un incremento excesivo en casi todos los bienes y servicios, tal y como electricidad, gasolina, comida y bebida, etc. -incluso productos cosméticos o artículos de hogar-. Tal y como refleja la encuesta, ocho de cada 10 consumidores señalan que han visto reducido su

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