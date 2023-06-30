Mantente conectado en tus vacaciones de verano

En la actualidad, los servicios de telecomunicaciones se han convertido en una necesidad básica tanto en el país de residencia como cuando viajamos al extranjero. Es importante tener en cuenta que las regulaciones legales que rigen estos servicios pueden variar según el país en el que nos encontremos. En este artículo, abordaremos la perspectiva del derecho español en relación con los servicios de telecomunicaciones en el extranjero, centrándonos en el roaming y la política de uso razonable. Roaming: servicios sin fronteras El roaming se refiere al uso de servicios de telecomunicaciones por parte de un usuario fuera de su país de origen. Antes de la regulaci&oa

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