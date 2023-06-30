Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
España-30/06/2023
Durante los meses de mayo y junio, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha denunciado ante el Ayuntamiento de la capital a la Empresa de Transportes de Madrid (EMT) por las numerosas deficiencias que ha presentado el servicio de préstado de bicicletas BiciMad tras las novedades que introdudjo la empresa. Los usuarios habían denunciado tener muchos problemas para hacer uso del servicio desde la instalación de los nuevos bicicleteros.
También ha instado al Consistorio que emprenda las mejoras que sean necesarias ante el grave deterioro del servicio de <
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