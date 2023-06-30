Telecos y privacidad
Metaverso: ¿Estamos preparados para habitar una realidad virtual 100% mercantilizada?
La realidad, no virtual, del metaverso, sus desafíos, limitaciones y sesgos.
Por Ramón Ramón
España-30/06/2023
*En un post previo hablamos del metaverso, lo que significa y cómo se espera que transforme nuestra forma de interactuar y la sociedad en general. Según las compañías que están trabajando en su desarrollo y considerando su posible alcance, también analizamos cómo la actividad política, electoral y gubernamental se vería influenciada por esta plataforma de realidad virtual y qué tendencias podría seguir este nuevo avance tecnológico. En esta ocasión, y habiendo considerado ya estos temas, analizaremos la otra cara
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