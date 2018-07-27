Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de julio.
España-27/07/2018
En julio, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido manteniendo su actividad con el escándalo de iDental como foco principal, una vez más.
FACUA Madrid ha convocado una reunión para todos los afectados por el cierre de las clínicas odontológicas de iDental, donde informaron a los asistentes de los derechos que les asistían y de las acciones que la asociación tenía previsto emprender en relación al caso.
Además, ha rechazado la propuesta de reducir el horario de Atención Primaria Pediátrica en la Comunidad
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