Cinco razones que hacen imprescindibles a los árboles en la ciudad

Cuando en muchos lugares se ha desatado la guerra contra el árbol, con talas masivas indiscriminadas y podas a destiempo, recordamos su papel esencial en la ciudad y cómo incide en la vida cotidiana. A continuación, detallo cinco razones que convierten a los árboles en imprescindibles para la ciudad. 1. Dan sombra y suavizan las temperaturas extremas Las temperaturas promedio en ciudades en las que se ha reducido la masa arbórea en los últimos cincuenta años se han incrementado en hasta diez grados de media en verano. Como ha sucedido en algunas zonas de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde a medida que se ha disminuido la cobertura de árboles y aumentado la cantidad de caminos y

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