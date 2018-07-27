De superhéroes e intimidad

Hace unas semanas mientras cambiaba de canal en la televisión (práctica que cada vez está más en desuso con aquello de que nos vamos directamente a Netflix a elegir los contenidos), estaban emitiendo esa película-evento que es Civil War (y de la que surgirían muchas otras como InfinityWar), en donde cualquier tipo de argumento sirve de excusa para que los héroes se líen a mamporros entre sí para comprobar cuál de ellos es más poderoso. En especial si el adalid de los valores constitucionales americanos que es el Capitán América se enzarza en una pelea sin cuartel con Iron Man, ese esplendoroso representante del imperialismo capitalista en donde la fama, la riqueza y la molonida

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